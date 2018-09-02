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شوشة يستهل أعماله بشمال سيناء بلقاء المجلس التنفيذى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:47 م
شوشة يستهل أعماله بشمال سيناء بلقاء المجلس التنفيذى جانب من اللقاء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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بدأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ممارسة أعماله في ديوان عام المحافظة بلقاء مع المجلس التنفيذي بحضور المحافظ السابق السيد عبد الفتاح حرحور ونائبه اللواء هشام الخولي وعبد العال البدرى سكرتير عام مساعد المحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن. 

وقال اللواء شوشة أديت عملي في شمال سيناء سابقا وأعرف جميع القيادات التنفيدية فيها وطبيعة العمل وجميع من تولي المسئولية نتشابه في أسلوب العمل وفقا لمنظومة منسجمة لأننا "تربينا بالقوات الخاصة المصرية" ومنهم اللواء مراد موافي واللواء السيد مبروك ثم اللواء عبد الفتاح حرحور.

وأوضح اللواء شوشة "تعودنا على ممارسة المهام الصعبة وتربينا على ذلك في العمل العسكري ونستكمل ذلك في المسئولية المدنية وأنا من أنصار العمل الجماعي وسأكون ضاغط على بعض التخصصات التي تحقق الهدف الاستراتيجي وهو التعمير والتنمية وأنا مبدئي أن التنمية لابد أن تسبق الأمن بخطوة وليس العكس كما يردد البعض، وستنطلق لإنجاز عمل كبير وصعب بمنظومة جماعية متكاملة. 

وتابع المحافظ، سنقوم بتكليف كل مدير عام بتحديد خطة زمنية لأعماله خلال يومين وتحديد أولويات الموضوعات التي تعمل بها مصلحته وذلك لتحقيق أهداف العمل ونستهل ذلك بمديرية التربية والتعليم لاقتراب موعد انطلاق العام الدراسي ثم بقية المديريات والمدن تباعا

 

 


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