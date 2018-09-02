شاهد.. "قطريليكس" يكشف خطط تنظيم الحمدين لتخريب انتخابات موريتانيا

كتب أيمن رمضان

كشف موقع "قطريليكس"، عن التدخلات القطرية فى الانتخابات الموريتانية، وتمويل تنظيم الحمدين لتنظيم الإخوان الإرهابى فى نواكشوط على أمل الإطاحة بالحكومة الشرعية.

ووفق الفيديو الذى بثه موقع "قطريليكس"، فأن عاصمة الإرهاب لم تنس الصفعة التى وجهها لها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز عندما أدان إرهاب قطر وانحاز للمقاطعة العربية، ما دفع الدوحة للسعى لإسقاطه من خلال أذرعها الإرهابية هناك.

وأكد الفيديو، أن تنظيم الحمدين يدعم حزب "تواصل" الإخوانى مادياً ومعنوياً وتطمح إلى أن يسير على خطى حركة النهضة التونسية من أجل ذرع الفتن والإرهاب فى الدول العربية.