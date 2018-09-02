video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. "قطريليكس" يكشف خطط تنظيم الحمدين لتخريب انتخابات موريتانيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:43 م
شاهد.. "قطريليكس" يكشف خطط تنظيم الحمدين لتخريب انتخابات موريتانيا تميم بن حمد امير قطر
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

كشف موقع "قطريليكس"، عن التدخلات القطرية فى الانتخابات الموريتانية، وتمويل تنظيم الحمدين لتنظيم الإخوان الإرهابى فى نواكشوط على أمل الإطاحة بالحكومة الشرعية.

ووفق الفيديو الذى بثه موقع  "قطريليكس"، فأن عاصمة الإرهاب لم تنس الصفعة التى وجهها لها الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز عندما أدان إرهاب قطر وانحاز للمقاطعة العربية، ما دفع الدوحة للسعى لإسقاطه من خلال أذرعها الإرهابية هناك.

وأكد الفيديو، أن تنظيم الحمدين يدعم حزب "تواصل" الإخوانى مادياً ومعنوياً وتطمح إلى أن يسير على خطى حركة النهضة التونسية  من أجل ذرع الفتن والإرهاب فى الدول العربية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطريليكس يكشف عن انهيار الاقتصاد القطرى بشهادة فرنسية

شاهد.."قطريليكس" تفضح ديون تميم بعد تسجيلها معدلات غير مسبوقة

"قطريليكس": الدوحة تتأمر مع إيران ضد البحرين على مدار 30 عاما

قطريليكس

قطر

الدوحة

ارهاب

المجتمع الدولى

موريتانيا




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة