سوق السيارات يحقق زيادة 26.8% بمبيعات يوليو بالمقارنة مع 2017

قال مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، إن سوق السيارات سجل زيادة فى المبيعات بواقع 26.8% بالمقارنة بين شهرى يوليو 2018 و يوليو 2017، مشيرًا إلى أن سوق السيارات حقق مبيعات خلال يوليو الماضى بواقع 19.907 سيارة بالمقارنة مع مبيعات 13.337 سيارة خلال يوليو 2017.
وحقق سوق السيارات 54.1% زيادة فى مبيعات الشهر الماضى "يونيو" بالمقارنة مع الشهر المماثل فى العام الماضى، حيث بيعت السيارات خلال يونيو بواقع 15.526 وحده، وذلك بالمقارنة مع 10.77 وحده خلال يونيو 2017.
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