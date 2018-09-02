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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:32 م
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سوق السيارات يحقق زيادة 26.8% بمبيعات يوليو بالمقارنة مع 2017

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:10 م
سوق السيارات يحقق زيادة 26.8% بمبيعات يوليو بالمقارنة مع 2017 معرض سيارات - ارشيفية
كتب مصطفى عبد التواب
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قال مجلس معلومات سوق السيارات، أميك، إن سوق السيارات سجل زيادة فى المبيعات بواقع 26.8% بالمقارنة بين شهرى يوليو 2018 و يوليو 2017، مشيرًا إلى أن سوق السيارات حقق مبيعات خلال يوليو الماضى بواقع 19.907 سيارة بالمقارنة مع مبيعات 13.337 سيارة خلال يوليو 2017.

 

وحقق سوق السيارات 54.1% زيادة فى مبيعات الشهر الماضى "يونيو" بالمقارنة مع الشهر المماثل فى العام الماضى، حيث بيعت السيارات خلال يونيو بواقع 15.526 وحده، وذلك بالمقارنة مع 10.77 وحده خلال يونيو 2017.

 

 


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