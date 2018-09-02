سفير مصر ببلجراد يلتقى ممثلى كبرى وسائل الإعلام الصربية قبيل سفرهم للغردقة

كتب أحمد جمعة

استقبل سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" بمقر السفارة كلاً من ممثلى كبرى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية فى صربيا، وكذلك مؤسسى رابطة "أصدقاء الغردقة والبحر الأحمر" المكونة حديثاً من المسافرين الدائمين إلى مصر، بمناسبة سفرهم غداً فى إطار الدعوة الموجهة من اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والهيئة العامة لتنشيط السياحة وخطوط طيران "إير كايرو" التى تعتبر الأقدم فى تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلجراد.

وأبرز سفير مصر لدى صربيا التطورات الإيجابية الملحوظة فى نمو السياحة من صربيا إلى مصر مؤخراً، حيث شهد عدد التأشيرات التى تصدرها السفارة فى بلجراد ارتفعاً مطرداً فى جميع أشهر عام 2018 بلغ متوسطه ارتفاع بنسبة 60%، بلغ قمته فى شهر يونيو الماضى، حيث وصلت النسبة إلى 122% زيادة فى عدد التأشيرات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، بما ينبئ بارتفاع عدد السياح لهذا العام وهو ما سيتم حصره فى نهاية العام.

وعرض السفير عمرو الجويلى خلال اللقاء أهم المبادرات السياحية المقبلة، على رأسها المرتبطة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وإنشاء مدينة العلمين فى الساحل الشمالى، والعمل على استكمال بناء المتحف المصرى الكبير، داعياً وسائل الإعلام الصربية لتغطية تلك المشروعات الكبرى بهدف جذب السياح إليها، حتى تتنوع المقاصد السياحية للزائرين الصرب الذين يتوجه 90% منهم إلى محافظة البحر الأحمر فى الوقت الحالى كاشفًا إنه جار الانتهاء من اتفاق توأمة بين مدينة "مرسى علم" بالمحافظة ومدينة "ياجودينا" بشرق صربيا.

وأكد سفير مصر فى بلجراد لوسائل الإعلام الصربية، أن مرافقتهم لوفد السياح الدائمين مؤسسى "أصدقاء الغردقة والبحر الأحمر" هدفها أن يتعرفوا منهم، وبدون وسيط، على تجربتهم الشخصية الإيجابية التى أدت إلى قيام عدد منهم بزيارة مصر أكثر من 30 مرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، والحصول على أكبر عدد تأشيرات من السفارة فى بلجراد، باعتبارها قصص حقيقية تعكس مدى التقدير الذى يحظى به المنتج السياحى المصرى فى صربيا.