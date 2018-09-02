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الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:32 م
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جراح أمريكى ينسى إبرة داخل صدر مريض أثناء عملية قلب مفتوح

الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:54 م
جراح أمريكى ينسى إبرة داخل صدر مريض أثناء عملية قلب مفتوح عملية قلب مفتوح
لندن (أ ش أ)
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شرعت عائلة فى ولاية تينيسى الأمريكية فى مقاضاة مستشفى بعد وفاة أحد أفرادها عن عمر 73 عاما بعد شهر من نسيان أحد جراحى المستشفى إبرة فى صدره.

وذكرت صحيفة (الديلى ميل) البريطانية أن جون بيرنز جونسون خضع لجراحة قلب مفتوح امتد زمن إجرائها إلى تسع ساعات، وبعد إتمامها اكتشف الجراح أن إحدى الإبر التى يستخدمها فى الجراحة مفقودة ، وأعاد الطبيب الجراح فتْح صدر المريض فى عملية استغرقت 3 ساعات إضافية فى محاولة للعثور على الإبرة لكن دون جدوى.

وقال أحد أفراد عائلة الميت فى دعواهم القضائية أن الجرّاح أغلق صدر جونسون وأعاد خياطته تاركا الإبرة بداخله ؛ واستمرت حالة جونسون فى التدهور على مدى الـ 30 يوما التالية وإشتد مرضه ولم يستطع العودة إلى منزله مرة أخرى.

وتقول الدعوى القضائية، التى رفعها كل من إبن الفقيد وإبنته وأرملته ، إن الإبرة ظلت فى جسد جونسون ولم يتم نزعها إلا أثناء تشريح جثته ؛ كما تقول الدعوى إنه وفى الشهر الأخير من حياته وحتى موته تعرّض جونسون لآلام مبرحة كان فى غنى عنها.

ومن جانبه، رفض المستشفى الرد على الدعوى القضية واكتفى بإصدار بيان بخصوص الحادث قال فيه "نحن نتحمل مسؤولية تقديم الرعاية المناسبة لمرضانا بجدية بالغة كما نتعاطف مع العائلة ونتفهّم دواعى حزنها على الفقيد".

ونوّه المستشفى عن أن الطبيب الذى أجرى الجراحة يحظى بتقدير متميز وسمعة طيبة.


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