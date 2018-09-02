جامعة النيل الأهلية تناقش "محددات النمو فى عصر الثورة الصناعية الرابعة"

تفتتح جامعة النيل الأهلية، السبت المقبل، فعاليات المؤتمر الدولى السابع عشر لمنظمة اقتصاديى الشرق الأوسط تحت عنوان "محددات النمو فى عصر الثورة الصناعية الرابعة"؛ والذى سيعقد على مدار ثلاثة أيام بمقر الجامعة فى ميدان جهينة؛ بمدينة الشيخ زايد ؛ بمشاركة أكثر من 80 باحث من أمريكا وأوروبا و معظم البلاد العربية.

سيلقى الكلمة الرئيسية فى افتتاح المؤتمر الدكتور ؛ محمود محيى الدين ؛ النائب الأول لرئيس البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 ووزير الاستثمار المصرى الأسبق ؛ و فارس العلمى؛ المؤسس والمدير التنفيذى لمنظمة الإدارة الاستراتيجية الدولية والمختص فى إنشاء حاضنات المشاريع و الشركات الناشئة مع بنك جولدمن ساكس، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة و ممثلى الجامعات المصرية و كبار الاقتصاديين العالميين المهتمين بدول شمال أفريقيا و الشرق الأوسط ؛ وعدد من الوزراء السابقين والحاليين ؛ وكلمات قصيرة يلقيها د. طارق خليل ؛ رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ ود. حسن يوسف على ؛ رئيس المنظمة وعميد كلية الإدارة بالجامعة.

ويشهد اليوم الأول للمؤتمر فاعليات الندورة الموسعة بعنوان "التعليم فى القرن الواحد والعشرين" و التى ستعقد فى تمام الساعة الثانية عشر بعد الظهر ويشارك فيها ؛ الدكتور كريس هافنر ؛ رئيس منظمة التخطيط الإستراتيجى - و د. معتز خورشيد ؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق - و د. أحمد جمال الدين ؛ وزير التربية و التعليم الأسبق ؛ و د. أحمد كمالى ؛ نائب وزير التخطيط .

الجدير بالذكر أن منظمة اقتصاديى الشرق الأوسط تهدف إلى التعزيز والارتقاء بالمستوى العلمى للباحثين الاقتصاديين فى المنطقة و تيسير التواصل بين علماء و دارسى الاقتصاد من خلال المؤتمرات و ورش العمل والمنشورات والمجلات العلمية، وكذلك تعزيز التعاون بين المهتمين من منظمات و مؤسسات هادفة إلى رفع النمو الاقتصادى فى المنطقة والتى هى الهدف الأساسى لمنظمة اقتصاديى الشرق الأوسط.