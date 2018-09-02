الشرطة الألمانية تطلب من المتظاهرين المناهضين للهجرة إنهاء مسيرتهم

برلين (أ ش أ)

طلبت شرطة ولاية ساكسونيا الواقعة غربى ألمانيا منظمى المسيرة المناهضة للمهاجرين بإنهاء احتجاجهم، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ولتجاوزهم المهلة الزمنية المصرح بها.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت، إن نحو 4 آلاف و500 متظاهر من القوميين شاركوا فى هذه المسيرة التى انطلقت فى مدينة كيمنتس بالولاية الألمانية، فى ظل وجود عدد كبير من أفراد الشرطة فى المنطقة لمحاولة إبقاء هذا الحشد بعيدًا عن تظاهرة أخرى مضادة يشارك فيها 4 آلاف شخص، فيما رد المتظاهرين خلال تظاهراتهم التى امتدت لمساء اليوم على طلب الشرطة بالتصفير والصراخ.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت فى نفس المدينة يوم الإثنين الماضى، بين المتظاهرين المناهضين للمهاجرين وغيرهم من المؤيدين، الأمر الذى أثار الخوف فى نفوس المواطنين فى أجزاء أخرى من ألمانيا.