video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الألمانية تطلب من المتظاهرين المناهضين للهجرة إنهاء مسيرتهم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:00 ص
الشرطة الألمانية تطلب من المتظاهرين المناهضين للهجرة إنهاء مسيرتهم الشرطة الألمانية
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

طلبت شرطة ولاية ساكسونيا الواقعة غربى ألمانيا منظمى المسيرة المناهضة للمهاجرين بإنهاء احتجاجهم، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، ولتجاوزهم المهلة الزمنية المصرح بها.

وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت، إن نحو 4 آلاف و500 متظاهر من القوميين شاركوا فى هذه المسيرة التى انطلقت فى مدينة كيمنتس بالولاية الألمانية، فى ظل وجود عدد كبير من أفراد الشرطة فى المنطقة لمحاولة إبقاء هذا الحشد بعيدًا عن تظاهرة أخرى مضادة يشارك فيها 4 آلاف شخص، فيما رد المتظاهرين خلال تظاهراتهم التى امتدت لمساء اليوم على طلب الشرطة بالتصفير والصراخ.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت فى نفس المدينة يوم الإثنين الماضى، بين المتظاهرين المناهضين للمهاجرين وغيرهم من المؤيدين، الأمر الذى أثار الخوف فى نفوس المواطنين فى أجزاء أخرى من ألمانيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوك بشأن تعاون الشرطة الألمانية مع النازيين الجدد فى كيمنتس

المانيا

اخبار المانيا

مهاجرين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة