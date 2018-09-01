4 ملايين جنيه لإنشاء بيت "حيوانات تجارب" لإثراء البحث العلمي بجامعة سوهاج

سوهاج- محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، بأنه جاري إنشاء مرفق لحيوانات التجارب، وذلك لاستخدامه كبيت لحيوانات التجارب لكلية الطب البشري، وذلك بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن خدمات هذا المكان لا تقتصر على كلية الطب فقط، ولكن تمتد لتخدم البحث العلمي فى كليات الجامعة المختلفة كالعلوم، الصيدلة، والطب البيطري، وكلية الزراعة.

وقال الدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب البشري لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تأتي أهمية إنشاء هذا البيت لتوفير مكان لإيواء وتربية حيوانات التجارب، وتوفير سلالات نقية منها، والتي تعطى مصداقية للأبحاث العلمية بالجامعة، حيث سيتم إنشاء مرفق لحيوانات التجارب ذو مقومات تسمح له بالاعتماد من هيئة الاعتماد الدولية (AAALAC international) ليمكن من نشر أبحاث علمية ذات تأثير قوي فى دوريات دولية .

وأوضح النعماني أنه تم تخصيص الدور السادس أعلى مبنى الفصول بكلية الطب لهذا الغرض، مضيفاً أن الموقع يتكون من ٣غرف لتربية الحيوانات، وغرفتين لإجراء التجارب، بالإضافة إلى وجود معمل ملحق صغير لأخذ العينات، وغرفة للتعقيم، وغرفة أخري لتخزين مواد الإعاشة الخاصة بالحيوانات.