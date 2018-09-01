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28 % من الفرنسيين يعتبرون سياسات ماكرون عادلة و27% يرونها فعالة

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:06 ص
28 % من الفرنسيين يعتبرون سياسات ماكرون عادلة و27% يرونها فعالة الرئيس الفرنسى ماكرون
كتب ــ أحمد علوى
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كشف استطلاع جديد للرأى تراجع نسبة تأييد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مستوى قياسى منذ توليه السلطة فى مايو 2017، وفقاً لقناة روسيا اليوم.

وقالت قناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، وفقاً لاستطلاع نشره معهد "بى فى ايه" الفرنسى، فإن أداء ماكرون لا يستحسنه سوى 34% من الفرنسيين، وإن كانت هذه النتيجة أحسن بقليل منها لسلفه فرنسوا هولاند خلال نفس الفترة، والتى كانت عند 32% فقط.

ووفقا للاستطلاع، فإن 28% من الفرنسيين يعتبرون سياسات ماكرون عادلة، و27% يرونها فعالة.

ومن جهة أخرى، فهناك انخفاض مشابه أصاب شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب، الذى كشف الاستطلاع أنه يحظى بتأييد 38% من المواطنين، وهى أقل نسبة تأييد له منذ تعيينه فى منصبه.

وأجرى الاستطلاع يومى 29 و30 أغسطس وشمل 1000 شخص، وتتطابق نتائجه بشكل عام مع نتائج استطلاع آخر أجرى قبل أسبوع.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن ماكرون تعرض لانتقادات لاذعة من مواطنيه بعد أن وصفهم خلال زيارته إلى الدنمارك مؤخرا بأنهم "أبناء قبائل الجال الذين يقاومون أى تغييرات"، فى حين أشاد بالدنماركيين، مشيرا إلى استعدادهم للتغيير والإصلاح.


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