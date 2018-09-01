نشاط مكثف لرئيس مجلس الدولة الصينى مع قادة أفريقيا

كتبت - سالى حسام

التقى لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى مع عدد من القادة الأفارقة على هامش منتدى "الصين - أفريقيا" منهم رؤساء غانا وبوركينا فاسو وبتسوانا.

وتمت اللقاءات فى قصر الضيافة الرسمى "دياوتياى" فى بكين قبل انعقاد القمة المنتظرة يومى الثالث والرابع من سبتمبر الجارى.

وتركز الصين فى القمة على سبل تعزيز تعاونها مع كافة الدول الأفريقية باستثناء سوازيلاند، التى لا تملك علاقات دبلوماسية مع بكين.

ويرى مراقبون أن الصين تعمل حاليا من خلال القمة على تعزيز مبادرة "الحزام والطريق" وإحياء طريق الحرير التجارى، بجانب الاستثمار فى البنية التحتية فى العديد من الدول الأفريقية.



لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى مع رئيس بتسوانا موكجاليسي ماسيسي



لى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى مع رئيس بتسوانا موكجاليسي ماسيسي