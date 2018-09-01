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السبت، 01 سبتمبر 2018 08:06 م
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ميجان ماكين: والدى كان رجلا ومحاربا وأمريكيا عظيما

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:28 م
ميجان ماكين: والدى كان رجلا ومحاربا وأمريكيا عظيما ميجان ماكين
واشنطن: محمد البديوى
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قالت ميجان ماكين و إن والدها كان رجلا عظيما وأمريكيا عظيما ومحاربا عظيما ،واجهت خلال كلمتها خلال مراسم تأبين والدها أكثر من مرة، وهى تتحدث عن والدها وتضحياته وما يمثله من قيم أمريكية من حب وتسامح وتضحية 
 
 وحضر مراسم ال تأبين الرؤساء باراك أوباما وبل كلينتون و جورج بوش،  ونائب الرئيس الأمريكى مايك بنس إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية، ورؤساء مجلس النواب والشيوخ والأعضاء وكبار المسئولين من الجيش والبحرية الأمريكية، فيما تغيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بناء على طلب جون ماكين الذى أبلغ سابقا أنه لا يرغب فى حضور ترامب جنازته عند وفاته.
 
ويعد ماكين رمزا وبطلا قوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان طيارا حربيا في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام و قضى 5 سنوات في الأسر لدى فيتنام الشمالية.
 

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