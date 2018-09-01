معرض المستلزمات المدرسية "كلنا واحد" يقدم تخفيضات للمواطنين تصل لـ70%

قال أحمد جيزة، صاحب محل مشارك فى معرض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، والذى تنظمه مديرية أمن الجيزة، فى مبادرة كلنا واحد أمام مرور حدائق الأهرام بمنطقة اللبينى بالهرم، إنه يتم تقديم المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 70%، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، لتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف جيزة، أن البضائع المعروضة تحتوى على صناعة مصرية ومستوردة ذات مستوى عالى من الجودة، مؤكدًا على أن المعرض سيبدأ من اليوم السبت حتى الخميس المقبل.

يأتى ذلك بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.