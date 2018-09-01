مركز المصالحة الروسي: اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين جنوب شرق تدمر

دمشق (أ ش أ)

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت، وقوع اشتباك بين قوات من الجيش السوري ومسلحين حاولوا دخول مدينة تدمر.

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "أنه في تمام الساعة 5.00 صباحاً، على بعد 36 كلم من تدمر وقع اشتباك بين القوات الحكومية ومجموعة تخريبية وإرهابية من المسلحين، حاولت العبور من معبر التنف باتجاه مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل إرهابيين، وأسر آخرين.

من ناحية أخرى، أوضح المركز أنه طوال فترة وجود القاعدة الأمريكية في منطقة التنف، لم ترد أي معلومات عن أي عمليات أمريكية ضد الإرهابيين من تنظيم داعش في هذه المنطقة.

وأشار المركز إلى أن إقامة القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية غير قانوني، وهو أمر يبرره الأمريكيون بشكل بحجة "الحاجة إلى إجراء عمليات ضد تنظيم داعش".