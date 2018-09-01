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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:46 م
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محافظ القاهرة: لن نسمح بوجود إشغالات أو مخالفات بالشارع

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:51 م
محافظ القاهرة: لن نسمح بوجود إشغالات أو مخالفات بالشارع جانب من اللقاء
كتب سيد الخلفاوى
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استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ومعاونيه والوفد المرافق له، أكد خلالها المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والأمن العام والشرطة.
 
وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بكل أحيائها والتصدى للمخالفات والتجاوزات والإشغالات وفرض القانون وتطبيقه بكل حزم.
 
وفي نفس السياق، عقد محافظ القاهرة، عددا من الاجتماعات مع قيادات محافظة القاهرة ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات للتعرف على خطط الإدارات والمعوقات التى تواجهها، مؤكدا غلي ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة والتفاعل مع مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
 
 

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

زحمة وإشغالات الميادين ومايحدث بعد الحملات من هول الإشغالات

مثل ميدان باب الشعرية والشارعين منه الأول نحو ميدان العتبة والآخر المؤدى لباب الخلق ومديرية أمن القاهرة كذلك ميدااااان العتبة وإشغالااااته الرهيبة وميدان المطرية ......إلخ . هل من مجيب وهل الأهم بعد الحملة ستعود الإشغالاااااات بأكثر مما كان قبل أى حملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

هانى يوسف

اشغالات وبلطجة بشارع اسوان بمصر الجديدة

سيادة اللواء المحترم/خالد عبد العال الف مبروك لسياديكم منصب محافظ القاهرة وربنا يقويكم ويساعدكم برجاء من سيادتكم التكرم بزيارة شارع اسوان بمصر الجديدة متفرع من شارع ابو بكر الصديق حيث انة فى عمارات الشريف توجد مغسلة لغسيل السيارات وهذا يسبب اغلاق للشارع وازعاج للمنطقة المحيطة باكملها واستهلاك للمياة وبالتالى ذيادة كمية المياة داخل شبكات الصرف الصحى الغير مؤهلة لذلك بالاضافة للبلطجة والمشاحنات برجاء من سيادتكم اتخاذ الازم تجاة اصحاب هذة المغسلة ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان سكان عمارات الشريف

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

مدينه نصر

اتمني ان تنظر علي حي مدينه نصر، اشغالات حتي في الشوارع الرءيسيه ، صوتي اتنبح من الإشغالات في عباس العقاد خاصه ، باعه جاءلين محتلين الارصفة ولا عزاء للمشاه و باعه جاءلين في مكرم عبيد و حوالين حديقه الطفل مافيش شارع حتي الجانبي زي حسنين هيكل الا وأصبح مرتع للباعه و الشحاتين و رءيس الحي في بيات شتوي ويعمل بمبدأ لا اسمع لا اري

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