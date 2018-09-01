محافظ القاهرة: لن نسمح بوجود إشغالات أو مخالفات بالشارع

كتب سيد الخلفاوى

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ومعاونيه والوفد المرافق له، أكد خلالها المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والأمن العام والشرطة.

وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة بكل أحيائها والتصدى للمخالفات والتجاوزات والإشغالات وفرض القانون وتطبيقه بكل حزم.

وفي نفس السياق، عقد محافظ القاهرة، عددا من الاجتماعات مع قيادات محافظة القاهرة ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات للتعرف على خطط الإدارات والمعوقات التى تواجهها، مؤكدا غلي ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة والتفاعل مع مشاكل المواطنين والعمل على حلها.