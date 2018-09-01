كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تخصص "كوتة" للنساء فى مجالس الشركات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن ولاية كاليفورنيا من المقرر أن تصبح أول ولاية أمريكية تفرض حصة أو "كوتة" لإدراج النساء في مجالس إدارة الشركات العامة التي يوجد مقرها هناك.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة التشريعية في كاليفورنيا أقرت هذا الأسبوع مشروع قانون يلزم الشركات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في كل مجلس إدارة عام بحلول العام المقبل، وامرأتان لكل مجلس مشكل من خمسة أعضاء وثلاث نساء في مجالس الإدارة المشكلة من ستة أفراد بحلول عام 2021، وأرسل مشروع القانون إلى الحاكم للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون ملزم .

وقالت السيناتو، هانا بيث جاكسون – التى كتبت مشروع القانون "مع وجود النساء اللواتي يشكل عددهن أكثر من نصف عدد السكان واتخاذ أكثر من 70٪ منهن لقرارات الشراء، فإن وجهة نظرهن أمر بالغ الأهمية للمناقشات والقرارات التي تؤثر على ثقافة الشركة، والإجراءات والربحية.

وأضافت "لقد حان الوقت بالنسبة لكاليفورنيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات لدينا".

وتحتل كاليفورنيا المرتبة الثامنة بين الولايات الأمريكية فيما يتعلق بنسبة النساء في مجالس الإدارة، على الرغم من أنه لا يزال لديها في المتوسط 1.65 امرأة فقط لكل مجلس، ووفقا لـ Equilar المعدل الوطني هو 1.75 امرأة لكل مجلس.