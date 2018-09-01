صور.. نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يتفقد حى المرج

تفقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة الجديد، للمنطقة الشرقية، حى المرج، فى أولى جولاته الميدانية، عقب توليه منصبه الجديد، للتعرف على المشاكل الموجودة فى الحى والعمل على حلها، وكذلك الاستماع للمواطنين ومعرفة مشاكلهم.



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

وتفقد نائب المحافظ محطة مياه الشرب بالمرج ومحطة الصرف الصحى، كما زار قسم شرطة المرج، واجتمع بمأمور القسم بحضور العميد هانى محمد رئيس حى المرج، كما تفقد المصرف الموجود بنهاية شارع جمال عبد الناصر.



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

واستعرض صابر خطة الحى لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، وحل المشاكل المتعلقة بمشروع جمعيتى ومواجهة الإشغالات وفرض الرقابة على الشارع.



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية



جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية

وقال نائب المحافظ لـ"اليوم السابع"، إنه ناقش إمكانية ردم المصرف وتغطيته لتسببه فى تلوث البيئة المحيطة بها، خاصة بعد شكاوى المواطنين، مضيفًا أنه يسعى لتحديد الحدود الإدارية لحى المرج مع مدينة الخانكة للعمل على منع الإشغالات بتلك المنطقة وفرض الرقابة عليها.