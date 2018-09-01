صور.. محكمة برازيلية ترفض ترشح دا سيلفا لانتخابات الرئاسة ومؤيدوه يحتجون

برازيليا (أ ف ب) _ تصوير رويترز

اتّخذ قضاة المحكمة الانتخابية العليا فى البرازيل بالغالبيّة (أربعة من أصل سبعة قضاة) قراراً بإبطال ترشيح الرئيس البرازيلى الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية فى 7 أكتوبر، فيما خرج مؤيديه فى مسيرات احتجاجية.

ولولا (72 عاما) الذى يتصدّر استطلاعات الرأى ويقبع فى السجن منذ أبريل بتهمة الفساد لن يكون بإمكانه الترشح لولاية رئاسية ثالثة إلّا فى حال حدوث أمر غير متوقع كعودة القضاة عن قرارهم.

من جهته، شدّد حزب لولا على أنه "سيُناضل بكل الوسائل" من أجل ترشّح الرئيس الأسبق إلى الرئاسة مجدداً، ويقول أنصار لولا إنّ رفض ترشّحه يعنى أنّ الانتخابات لن تكون ديموقراطية، فى حين يؤكد الرئيس الأسبق أنه ضحيّة مكيدة سياسية بهدف منعه من تولّى الحكم لولاية رئاسية ثالثة.



مؤيدى رئيس البرازيل الأسبق يحتجون



وقفة احتجاجية خارج مقر الشرطة الفيدرالية في البرازيل