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صور.. تركيا تواصل تدخلها فى الشأن السورى وتدرب مسلحين بمحافظة إدلب

السبت، 01 سبتمبر 2018 08:10 م
صور.. تركيا تواصل تدخلها فى الشأن السورى وتدرب مسلحين بمحافظة إدلب تدريب المسلحين فى محافظة إدلب السورية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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واصلت تركيا تدخلها فى الشأن السورى اليوم السبت، بتدريب مجموعات مسلحة، تحسبا لهجوم محتمل للجيش السورى على إدلب، بهدف تطهيرها من الإرهابيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت اليوم السبت، أن المعارضين السوريين اعتقلوا عشرات الأشخاص المشتبه فى قيامهم بالتفاوض على الاستسلام لقوات الجيش، بينما يجهز الجيش السورى فى المقابل حملة جديدة لاستعادة آخر معقل تحت سيطرة المعارضة.

تدريب مسلحين بإدلب
تدريب مسلحين بإدلب

وأكدت الصحيفة - فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى - أن جهود جماعات المعارضة لإحباط اتفاقات الإجلاء للمتمردين والمدنيين تشير إلى اقتراب شن معركة دامية على أبواب محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا فيما يمكن أن يمثل هذا فصلًا مدمرًا أخيرًا فى حرب دامت أكثر من سبع سنوات.

وقالت : "إن قوات النظام سيطرت فى الأيام الأخيرة على مناطق جنوب وغرب إدلب التى تضم أكثر من مليونى شخص نزح العديد منهم من مناطق أخرى فى سوريا وذلك بحسب تصريحات للمعارضة فيما قامت روسيا بتجميع سفن حربية وطائرات قبالة السواحل السورية لإجراء تدريبات عسكرية من المقرر أن تبدأ اليوم ومن المحتمل أن يكون ذلك تمهيدا لهجوم وشيك".

تدريب المسلحين فى إدلب
تدريب المسلحين فى إدلب

 

جانب من تدريب المسلحين بإدلب
جانب من تدريب المسلحين بإدلب

 

عمليات تدريب المسلحين بإدلب
عمليات تدريب المسلحين بإدلب

 

جانب من عمليات تدريب المسلحين بإدلب
جانب من عمليات تدريب المسلحين بإدلب

 

تدريب مسلحين بإدلب لمواجهة الجيش السورى
تدريب مسلحين بإدلب لمواجهة الجيش السورى

 

جانب من عمليات التدريب
جانب من عمليات التدريب

 

 


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