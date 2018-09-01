صور.. الدكتورة رانيا المشاط تستغل زيارة "أليشيا كيز" لدعم السياحة المصرية

كتب محمد تهامى زكى

استغلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الساحة، زيارة المطربة الأمريكية "إليشيا كيز" وزوجها مطرب الراب الأمريكى "سويز بيتز"، فى الترويج للسياحة المصرية بشكل فعال، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، "إنه لمن دواعى سرورى الترحيب بالمطرب الحائز على جائزة جرامى والمغنية الشهيرة إليشيا كيز فى مصر، نأمل أن تستمتعوا بهذه الزيارة".



الدكتورة رانيا المشاط عبر تويتر

كما استغلت وزارة الهجرة المصرية الحدث أيضًا، بنشر صور الزيارة، وقالت "المطربة العالمية إليشيا كيز تنشر صورة لها أمام الأهرامات أثناء إجازتها فى مصر وتعبّر عن شعورها بالسعادة والبهجة، أنت أيضا تعال مصر فى إجازتك".





وزارت المطربة الأمريكية عددا من الأماكن السياحية فى مصر، منها معبد الأقصر وأسوان والأهرامات، الذى يعد ترويجياً للسياحة المصرية وإبراز لتنوع المقصد والمنتج السياحى المصرى، ونشرت المطربة الأمريكية صورة رومانسية مع زوجها مطرب الراب، وظهرت إليشيا مع زوجها وهما فى لحظات رومانسية، حيث قاما بتقبيل بعضهما البعض أمام الأهرامات، معلقة عليها:" لا شرح قادر على التقاط شعورى".



