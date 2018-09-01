شركة البريقة لتسويق النفط الليبى تعلن إصابة خزان للنفط بقذائف المسلحين بطرابلس

كتب أحمد جمعة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط الليبى اصابة خزان ديزل رقم 122، والذى يقوم بتزويد محطة كهرباء السوانى، بمستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة خلال الاشتباكات المسلحة التى تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وعبرت الشركة عن قلقها الشديد من الأضرار التى ستصيب حظيرة الخزانات بالكامل، الأمر الذى سيعرض البنى التحتية للمستودع والخزانات إلى خسائر كبيرة، بالإضافة إلى التأثير على عملية تزويد المحروقات.

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة البريقة بشدة ما يحدث من عبث فى مقدرات الشعب الليبى التى يتم تخريبها والعبث بها، تطالب المؤسسة القوات المتناحرة بان تبتعد عن الخزانات فورا حفاظا على أرواح أبطال شركة البريقة المتواجدين فى الموقع والذين تمكنوا بجهودهم الجبارة من السيطرة على الموقف بشكل مؤقت.

وحذرت الشركة مما سيترتب على المزيد من الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية ستزيد من معاناة المواطنين الليبيين.