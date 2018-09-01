تحول مدرسة عزيز أباظة بالإسكندرية إلى مقلب قمامة

الإسكندرية جاكلين منير

تحولت مدرسة عزيز أباظة الابتدائية بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، إلى مقلب قمامة بسبب إلقاء القمامة داخل أسوار المدرسة.

وطالب على أحمد، أحد المدرسين العاملين بالمدرسة، تدخل المسئولين وشركة النظافة لرفع القمامة، وتحرير مخالفات للأهالى الذين يقومون بإلقاء المخلفات داخل المدارس.

من جانبها أكدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة الصيانة بالمدارس، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع الخدمات البيئية الحديثة لتحديد خطوط سير لرفع القمامة من المنشآت التعليمية ودراسة إمكانية توفير صناديق قمامة خاصة بالمدارس.

كما أكدت "عبد الظاهر" على ضرورة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالمدارس والوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للصيانة الشاملة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

القمامة تحاصر المدرسة