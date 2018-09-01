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النيابة تفتح تحقيقا عاجلا فى وفاة شاب بعد تعاطيه جرعة هيروين بمصر الجديدة

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:28 م
النيابة تفتح تحقيقا عاجلا فى وفاة شاب بعد تعاطيه جرعة هيروين بمصر الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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فتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعه فى واقعة وفاة شاب تعرض لأزمة قلبية، عقب شراؤه كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطى، وأمرت بتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وتلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من الأهالى بسقوط شاب أرضا، وباستبيان الأمر تبين وفاته، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين أن الشاب توفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية، كما عثر بجوزته على كمية من مخدر الهيروين بقصد التعاطى.

 

وبسؤال الأهالى أفادوا بأن المتوفى كان دائم التردد على أحد تجار المواد المخدرة فى المنطقة لشرائها منه، وأرشدوا عن مكان التاجر، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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