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النيابة تستمع لشقيق "طالب الرحاب" المقتول على يد خطيبته ووالدها

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:26 م
النيابة تستمع لشقيق "طالب الرحاب" المقتول على يد خطيبته ووالدها المتهمون- قتيل الرحاب-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تستمع نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال عمر أسامة شقيق طالب الرحاب " بسام أسامة"، الذى تم قتله على يد خطيبته ووالدها و5 متهمين آخرين، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.
 
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حبيبة أشرف خطيبة طالب الرحاب بسام أسامة، و 5 آخرين 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، للتخلص منه على يد والدها.
واعترفت المتهمة "حبيبه"، أمام سرايا النيابة فى التحقيقات التى تجرى الأن، باستدراجها للمجني عليه واشتراكها مع والدها في حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها في واقعة القتل، لتتبرأ من والده فى قتل المجنى عليه، مستطردة :" معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".
 
وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيا تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".
نجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.
 
صرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة،  بدفن جثة الطالب بسام أسامة، الذى قتل ودفن داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب.
 
وكشفت تحريات المباحث، فى واقعة مقتل الشاب " بسام أسامة" الطالب بالجامعة البريطانية، داخل مدينة الرحاب على يد والد أحد الفتيات التى كانت على علاقة عاطفية بالضحية، عن أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج"، هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية. 
 
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.
 
 
 

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