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النيابة تأمر بإعدام طن ونصف لحوم مجهول المصدر بالبساتين

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:17 ص
النيابة تأمر بإعدام طن ونصف لحوم مجهول المصدر بالبساتين لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة البساتين الجزئية بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، مفتش الصحة بالقاهرة بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على مسئول مصنع أغذية وبحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، تمهيدا لإعدامها. 

فيما قررت النيابة العامة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث وتقارير الصحة. 

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "عماد س ج" 43 سنة، مسئول عن مصنع مواد غذائية، كائن بالمنطقة الصناعية فى البساتين، لادارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم، دواجن، بط، مكرونة، سكر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 3.315 طن سلع غذائية ( لحوم، دواجن، بط، مكرونة، سكر)، ماكينة لطبع تاريخ الإنتاج، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
 

 

 


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