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القوى الوطنية برام الله تدعو للاعتصام أمام البيت الأمريكى الثلاثاء المقبل

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:52 م
القوى الوطنية برام الله تدعو للاعتصام أمام البيت الأمريكى الثلاثاء المقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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دعت القوى الوطنية والإسلامية فى محافظة رام الله والبيرة اليوم السبت، الشعب الفلسطينى لأوسع مشاركة فى الاعتصام أمام البيت الأمريكى فى رام الله يوم الثلاثاء القادم رفضا للمواقف الأمريكية بوقف تحويل الأموال لوكالة الغوث تمهيدا لتصفيتها وشطب حق العودة.

كما دعت القوى للمشاركة فى صلاة الجمعة والمسيرة الأسبوعية فى منطقة جبل الريسان غربى رام الله لقرى راس كركر وخربثا وكفر نعمة رفضا للمخطط الاستيطانى والتأكيد على أهمية تطوير المقاومة الشعبية وقطع طرق المستوطنين ومواجهتهم بكل الطرق المتاحة.. داعية للمشاركة فى صلاة الجمعة فى خيمة الاعتصام فى الخان الأحمر رفضا لمشاريع الترحيل والتهجير القسرى.

وطالبت القوى العالم بتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب تحت الاحتلال أمام تصاعد جرائم المستوطنين واستباحة الأراضى.. داعية إلى معاقبة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولى.

وأهابت القوى بجماهير الشعب التحلى بأقصى درجات ضبط النفس مع ارتفاع معدلات المشاكل اليومية والعمل على تعزيز التكاتف الداخلى ورص الصفوف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب وعدم الانشغال بقضايا ثانوية على حساب التناقض الأساس مع الاحتلال، وترسيخ كل الإمكانات لمواجهته.

ودعت القوى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية للتدخل الفورى لإنقاذ حياة الأسيرات والأسرى مع تصاعد عمليات القمع اليومى بحقهم، وسياسة الإهمال الطبى المتعمد، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهتارها بحياة البشر بالاستجابة للمطالب العادلة للأسرى المضربين عن الطعام فورا.

 


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