العثور على أسلحة وأدوية من مخلفات الإرهابيين في ريف القنيطرة

دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والأدوية، بعضها إسرائيلي وأمريكي الصنع، من مخلفات الإرهابيين، وذلك خلال تمشيط قرية المعلقة وبلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة.

وأضافت الوكالة أن الأسلحة المضبوطة شملت بنادق حربية آلية وقناصات ورشاشات وقواذف من عيارات مختلفة وأجهزة اتصال وذخيرة متنوعة، إضافة إلى كمية من الأدوية.

وأشارت "سانا" إلى أن الجيش السوري عثر بعد تحرير القرى والبلدات والمزارع والمجمعات المائية المنتشرة بريف القنيطرة على كميات كبيرة من البنادق الآلية وصواريخ "تاو" الأمريكية وذخائر متنوعة وألغام وقناصات ورشاشات.