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الشمس تتحرك أمام نجوم "الحواء" 30 نوفمبر.. والمجموعة تظهر بالليالى المقبلة

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:30 ص
الشمس تتحرك أمام نجوم "الحواء" 30 نوفمبر.. والمجموعة تظهر بالليالى المقبلة قرص الشمس - صورة أرشيفية
كتب محمد محسوب
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تتحرك الشمس ظاهريًا أمام مجموعة نجمية خافته تسمى نجوم "الحواء" من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.
 
ويرصد بسماء مصر والمنطقة العربية بعد بداية الليل خلال الليالى المقبلة، مجموعة "الحواء أو ممسك الحية"، والتى يطلق عليها أيضًا المجموعة النجمية "13" المنسية فى دائرة البروج، وتم تصويرها على الخرائط السماوية كرجل يحمل ثعبانًا.
 
وتعد مجموعة الحواء مجموعة نجمية وليست علامة لدائرة البروج، علمًا بأنه لا توجد علاقة أو تأثير للنجوم على حياة الناس. 
 
ويمكن  العثور على "الحواء" فوق نجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبى، أما ألمع نجم ضمن مجموعة الحواء فيسمى "رأس الحية"، ولكنه ليس براق مثل قلب العقرب، وسوف تستمر"الحواء" مرئية فى السماء الجنوبية إلى الجنوبية الغربية فى ليالى سبتمبر.
 
وبحسب الأساطير الإغريقية القديمة فإن "الحواء" هو "أسكليبيوس" رمز "الطب"، وهو طبيب يقوم بإعداد جرعة دواء من سم الأفعى مخلوط مع دم امرأة بشعة وعشبة طبية غير معروفة، وهذا الدواء أعطى للبشرية من أجل الخلود.

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