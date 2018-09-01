"التواصل مع المواطنين" أول تكليف من محافظ القاهرة للرؤساء الأحياء بأول اجتماع

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، أول اجتماع له مع رؤساء أحياء العاصمة ونواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديرى المديريات، وجميع مسئولى وقيادات المحافظة.

وناقش خالد عبد العال، مع مسئولى المحافظة خطط العاصمة فى الفترة القادمة، كما استعرض الاجتماع المشاكل والمشاريع القائمة بنطاق المحافظة ونسب التنفيذ التى وصلت إليها والمعوقات التى تواجهها، وكذلك تعرف المحافظ على مشاكل كل حى على حدة من خلال الاستماع لرؤساء الأحياء.

ووجه المحافظ جميع مسئولى المحافظة بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع لهم وحل مشاكلهم فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعمل على توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء أى فرد.