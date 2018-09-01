video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"التواصل مع المواطنين" أول تكليف من محافظ القاهرة للرؤساء الأحياء بأول اجتماع

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:07 م
"التواصل مع المواطنين" أول تكليف من محافظ القاهرة للرؤساء الأحياء بأول اجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منذ قليل، أول اجتماع له مع رؤساء أحياء العاصمة ونواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديرى المديريات، وجميع مسئولى وقيادات المحافظة.
 
وناقش خالد عبد العال، مع مسئولى المحافظة خطط العاصمة فى الفترة القادمة، كما استعرض الاجتماع المشاكل والمشاريع القائمة بنطاق المحافظة ونسب التنفيذ التى وصلت إليها والمعوقات التى تواجهها، وكذلك تعرف المحافظ على مشاكل كل حى على حدة من خلال الاستماع لرؤساء الأحياء.
 
ووجه المحافظ جميع مسئولى المحافظة بضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع لهم وحل مشاكلهم فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعمل على توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء أى فرد.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: لن نسمح بوجود إشغالات أو مخالفات بالشارع

القاهرة

اخبار القاهرة

الاشغالات

القانون

محافظ القاهرة

رؤساء الاحياء




لا تفوتك
معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

آفاق جديدة فى القمة السادسة بين السيسى و"شى جين بينج".. الرئيس يشارك فى القمة الجماعية لمنتدى الصين – أفريقيا.. يبحث أوجه التعاون المشترك مع بكين.. ويجتمع بممثلى كبرى الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتهم بمصر

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"قاهر الفساد" مستشاراً للرئيس للحوكمة والبنية المعلوماتية.. محمد عرفان يتولى مسئولية رفع الأداء الحكومى.. رئيس الرقابة السابق يستكمل إعداد أكبر قاعدة بيانات للدولة وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجاً

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 66

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

شاهد في دقيقة.. 10 نقاط ترصد تفاصيل قضية "مقتل طالب الرحاب"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة