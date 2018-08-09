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وزير الطاقة السعودى: الخلاف بين الرياض وأوتاوا لن يؤثر على إمدادات النفط

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:05 ص
وزير الطاقة السعودى: الخلاف بين الرياض وأوتاوا لن يؤثر على إمدادات النفط وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
وكالات
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قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضى بعدم تعريض الإمدادات النفطية التى توفرها المملكة لدول العالم لأى اعتباراتٍ سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأى ظروفٍ سياسية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" أوضح "الفالح"، أن الأزمة التى تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأى حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها فى كندا.

كما أكد الوزير خالد الفالح أن المملكة مستمرة فى الاستثمار فى طاقتها الإنتاجية، التى تُمثِّل عنصراً جوهرياً فى حماية الاقتصاد العالمى من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

 


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