وزير التخطيط تعلن إنهاء المسودة النهائية لتحديث رؤية 2030 خلال أيام

كتب مصطفى عبد التواب

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، إن الوزارة ستنتهي خلال أيام من المسودة النهائية لتحديث استراتجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ، تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي مرة أخرى أوائل سبتمبر المقبل.

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 ، والتى تم وضعها بشكل تشاركى من جميع فئات المجتمع مع الحرص على المشاركة الشبابية، وذلك لتشكيل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة، مضيفة أنه تم الحرص كذلك على إشراك الشباب في تحديث الرؤية.



جاء ذلك فى اطار استقبال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدداً من شباب جمعيتي صوت شباب مصر وشباب تحيا مصر، وذلك لمناقشة سبل التعاون فى تحديث رؤية مصر 2030 وكيفية التسويق لها بين الأوساط الشبابية.

كما أوضحت وزيرة التخطيط ضرورة الاهتمام بالشباب وتوفير مزيد من فرص العمل اللائق لهم، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر ودوره في توفير فرص العمل المناسبة وهو ما يتعلق بشكل كبير بالجهود المبذولة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة على أن أي تهاون في فكرة تأمين أو توفير فرص تشغيل لائقة للشباب من شأنه إحداث أثر سلبي ليس فقط على تحقيق أهداف رؤية 2030 بل من شأنه التأثير أيضاً على الموقف الاقتصادي والاجتماعى.

وأضافت هالة السعيد أن الاستثمار فى رأس المال البشري يعد ركن أصيل فى رؤية مصر 2030 حيث يقع تمكين الشباب فى صدارة أولويات الحكومة وذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب لضمان مشاركتهم في صنع السياسات في وقت مبكر.

من جانبه شرح الدكتور حسين اباظة، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة خلال اللقاء أهمية التنمية المستدامة ومراحل تطورها سواء علي الطريق الدولي أو الاقليمي، مؤكدا علي أن الوزارة كانت قد أقامت مجموعة من اللقاءات والحوارات مع كافة الوزارات بهدف ربط جميع الخطط والاستراتيجيات برؤية مصر 2030 وتدريب المتخصصين فى الوزارات المختلفة علي فكر الاستدامة، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الأولوية في عملية التحديث لمجموعة من القضايا مثل القضية السكانية، وقضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة.

فيما اكدت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط علي دور الشباب الهام والحيوي في تحديث والترويج لاستراتيجية التنمية المستدامة وذلك لما لهم من افكار بناءة تساعد الدولة في تنفيذ الرؤية علي كافة المستويات، موضحة ان الوزارة ستطلق قريباً مبادرة شبابية بالمشاركة مع المجتمع المدني لطرح التحديث التي قامت به الوزارة علي الشباب بصفة خاصة والشعب بصفة عامة وذلك حتي تتشارك جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة اشكاله في وضع رؤية عامة لما ستصل له مصر في المستقبل .

ومن جانبه قال عمر عبد العزيز، الامين العام لجمعية صوت شباب مصر إن جدية الحوارمع وزارة التخطيط وتعاون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تعد نواة تحقيق هدف نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وسرعة الإنتشار في المحافظات وتوعية كل الفئات برؤية مصر 2030 ستعطي مردودا سريعا ينعكس بالإيجاب.

كما اكد طاهر ابوزيد، الأمين العام لشباب تحيا مصر أن إستراتيجية 2030 وما يطرأ عليها من تحديث هو هدف قومي لابد من الالتفاف حوله من جميع طوائف الشعب المصري، مؤكدا أن جدية الوزارة في ترويج أهداف الاستراتيجية وفتح ابوابها للشباب هي البداية الحقيقية للمشاركة وتبادل الأفكار.