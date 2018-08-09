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الخميس، 09 أغسطس 2018 09:53 م
خالد صلاح
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مقتل 17 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:28 م
مقتل 17 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا مسلحو بوكو حرام
(أ ف ب)
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قتل 17 جنديا نيجيريًا على الأقل فى هجوم جديد لبوكو حرام على قاعدة عسكرية فى شمال شرق البلاد، هو الثالث فى شهر، وفق ما أفادت مصادر عسكرية الخميس.

ووصل مقاتلون مدججون بالسلاح مساء الأربعاء فى شاحنات الى قرية غاروندا بولاية بورنو حيث نهبوا القاعدة العسكرية.

وقال ضابط نيجيرى لم يشأ كشف هويته "هاجم إرهابيو بوكو حرام قواتنا فى غاروندا الليلة الفائتة".

وأضاف: "خسرنا 17 جنديا وأصيب 14 آخرون إضافة إلى عدد غير محدد من المفقودين"، وأوضح أن المسلحين أستولوا على أسلحة وآليات قبل أن يفروا.


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