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الخميس، 09 أغسطس 2018 07:42 م
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مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى برشيد

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:39 م
مصرع ربة منزل وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى برشيد إسعاف - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 11 شخصا آخرين بإصابات خطيرة فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحل  "رشيد -  ادكو" بمحافظة البحيرة.
 
وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن  البحيرة إخطارا من العميد أشرف عوض مأمور مركز شرطة رشيد يفيد بحادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدولى الساحلى "رشيد-ادكو" بدائرة المركز.
 
وبالانتقال والفحص تبين تصادم 3 سيارات بالطريق الدولى الساحلى، ونتج عن ذلك مصرع ربة منزل وأصيب 11 آخرين بكدمات وجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى رشيد العام والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج، وجار تحرير المحضر اللازم.

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