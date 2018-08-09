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مديرية الصحة بالشرقية تجرى 615 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:50 م
مديرية الصحة بالشرقية تجرى 615 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار قافلة طبية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أجريت 25 عملية جراحية بمستشفى السعديين المركزى بمحافظة الشرقية، ضمن أعمال ختام القوافل الجراحية للقضاء على قوائم الانتظار، ما بين جراحات كبرى ومتوسطة ليصل الإجمالى حتى الآن إلى 615 عملية جراحية منذ انطلاق هذه القوافل الجراحية بالمحافظة، و بمشاركة فريق طبى من أطباء المديرية وأطباء من المستشفيات الأخرى.

 وأكدت مديرية الصحة بالشرقية، فى بيان اليوم، أن قافلة طيبة بقرية الحصوة مركز أبو كبير أجرت الكشف على 1000 حالة من أهالى القرية و تقرر تحويل 6 حالات لمستشفى أبو كبير المركزى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية مجاناً، من المقرر استكمالها غدا.

وتتكون القافلة من عيادات متنقلة بها 10 تخصصات طبية للكشف على حالات "الباطنة - القلب - العظام – الأسنان - تنظيم الأسرة - الأنف والأذن - الجلدية - الأطفال - الجراحة - النساء"، بالإضافة إلى معمل وصيدلية متوفر بها جميع الأدوية.


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