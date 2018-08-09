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الخميس، 09 أغسطس 2018 04:02 م
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محافظ شمال سيناء يوجه بتأمين المصطافين على الشواطئ.. و35 ساحة لصلاة العيد

الخميس، 09 أغسطس 2018 03:45 م
محافظ شمال سيناء يوجه بتأمين المصطافين على الشواطئ.. و35 ساحة لصلاة العيد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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طالب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، مديرية الشباب والرياضة اتخاذ كل إجراءات السلامة للمصطافين على شاطئ العريش وبئر العبد .

 

ووجه محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم قطاع الشباب والرياضة بتأمين المصطافين من خلال فرق الإنقاذ مع اتخاذ كافه إجراءات السلامه والأمان .

 

وأوضح ايهاب حسن مدير عام الشباب والرياضه بشمال سيناء، أن فرق مشروع الإنقاذ البحرى تعمل بشواطئ العريش وبئر العبد فى المناطق التى تشهد كثافه تواجد للأهالى، ويتم بالتنسيق مع إذاعة شمال سيناء بث تعليمات السباحة والتنبيهات فى حالة عدم استقرار حالك البحر .

 

فى سياق آخر، أعلنت مديرية الأوقاف بشمال سيناء، الانتهاء من تجهيز 35 ساحة خصصت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

 

وأوضح البيان، أن الساحات 8 فى العريش، و11 ساحة فى بئر العبد و9 ساحات فى رمانة و3 ساحات فى وسط سيناء و3 ساحات فى مركز الشيخ زويد، كما سيتم فتح بقية المساجد وعددها 800 مسجدا احتياطيا لصلاة العيد .

 


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