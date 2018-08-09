محافظ سوهاج: إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 16 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج بالتعاون بين الوحدة المحلية و الجهات الأمنية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحماية الأراضى أملاك الدولة.

ومن جانبه أوضح محمد عبد الحميد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع نقطة شرطة سوهاج، وباستخدام معدات الوحدة، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية أولاد شلول ببندار الكرمانية، و 5 حالات تعدى على أملاك الدولة، وجارى المتابعة المستمرة وإزالة التعديات أولا بأول والحفاظ على أراضى الدولة.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج رفع 20 طن من القمامة والمخلفات صلبة فى حملة نظافة مكبرة بناحية حى الكوثر، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات وخلق مظهر حضارى للمواطنين، والعمل على رفع جميع التراكمات والمخلفات الصلبة والقمامة الأتربة من مختلف الشوراع والمناطق بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

ومن جانبه قال أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر أن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة استمرت على مدار يومين متتاليين، أسفرت عن رفع 20 طن مخلفات وقمامة، وذلك بمنطقة عمارات الإيواء ومجمع الصناعات الصغيرة " الهناجر " ، بالتعاون مع مسئولى النظافة بالحى وبمشاركة عمال النظافة وباستخدام المعدات واللوادر التابعة للحى فى رفع القمامة، وجارى أعمال المتابعة وتكثيف الحملات بصفة دورية.