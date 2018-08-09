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كولومبيا تعترف بفلسطين دولةً مستقلة وعاصمتها القدس

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:16 ص
كولومبيا تعترف بفلسطين دولةً مستقلة وعاصمتها القدس إيفان دوكى رئيس كولومبيا
بوجوتا (أ ف ب)
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قرّرت الحكومة الكولومبية المنتهية ولايتها، قبيل تنصيب الرئيس الكولومبى الجديد الثلاثاء، الاعتراف بفلسطين دولةً حرة مستقلة وذات سيادة، وفقًا لبيان رسمى صدر الأربعاء فى بوجوتا.

وجاء فى بيان رسمى لوزارة الشؤون الخارجية الكولومبية بتاريخ 3 أغسطس "باسم حكومة كولومبيا، قرّر الرئيس خوان مانويل سانتوس الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة".

وقد تولّى المحافظ إيفان دوكى منصبه الثلاثاء رئيسًا لكولومبيا خلفًا لخوان مانويل سانتوس الذى لا يتمتع بشعبية كبيرة، وبات هناك أكثر من 130 بلدا تعترف بالدولة الفلسطينية.

 

 


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