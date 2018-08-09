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قبائل حجة تؤكد دعمها للشرعية ضد جرائم مليشيات الحوثى الإيرانية (فيديو)

الخميس، 09 أغسطس 2018 01:25 م
قبائل حجة تؤكد دعمها للشرعية ضد جرائم مليشيات الحوثى الإيرانية (فيديو) جانب من المؤتمر
إيمان حنا
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أكد أعيان قبائل محافظة حجة موقفهم الثابت والداعم للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضهم جرائم مليشيات الحوثى المدعومة من ايران والقوى الخارجية التي لا تريد لليمن الاستقرار.

واشار أعيان قبائل محافظة حجة في المؤتمر الاول الذي عقد بمديرية ميدي تحت شعار (حجة تنتصر)،الى أن مخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الامن وخاصة القرار رقم 2216 والمبادرة والخليجية وآليتها التنفيذية تمثل المرجعيات الاساسية لأي حوار سياسي.

https://www.youtube.com/watch?v=ysAzDZTbiWY

وثمن المشاركون في المؤتمر، في بيان رسمى، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطنى فى المنطقة العسكرية الخامسة، ومحور حرض والتضحيات التى قدموها في سبيل مواجهة الحوثيين، معلنين استعدادهم لدعم الجيش الوطني، مستنكرين الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن تلك الأعمال الإرهابية لا تمثل إلا مرتكبيها .

ودعا البيان، ما وصفهم بـ"المغرر بهم" إلى التوقف عن الزج بأبنائهم فى معارك الحوثى العبثية والخاسرة، وأن يعلنوا براءتهم من الميليشيا الانقلابية، ويشاركوا فى مواجهتهم إلى جانب الجيش الوطنى والقيادة الشرعية،  مشيراالى تشكيل لجان سياسية واعلامية وحقوقية لتوضيح موقف ابناء حجة الرافض للانقلاب الحوثي وتمرده، وكشف جرائمه التي ترتكبها بحق أبناء المحافظة أمام مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

شارك فى المؤتمر لفيف من المسئولين وممثلى كبرى القبائل فى حجة المؤتمر محافظ المحافظة اللواء الركن عبد الكريم السنيني، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، وقائد محور حرض قائد اللواء أول قوات خاصة العميد الركن محمد الحجورى، ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل ووكلاء محافظة حجة الشيخ ناصر دعقين، والشيخ احمد الجبلي والشيخ عبدالكريم هرمس.


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