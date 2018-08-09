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الخميس، 09 أغسطس 2018 01:40 م
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ضبط 160 واقعة سرقة تيار خلال حملات لشرطة الكهرباء بمحافظة قنا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:40 م
ضبط 160 واقعة سرقة تيار خلال حملات لشرطة الكهرباء بمحافظة قنا سرقه التيار الكهربائى-ارشيفيه
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد فى إطار المحافظة على المال العام، وتحصيل الغرامات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

 

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 160واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 


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