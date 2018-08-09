ضبط 160 واقعة سرقة تيار خلال حملات لشرطة الكهرباء بمحافظة قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد فى إطار المحافظة على المال العام، وتحصيل الغرامات للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد تمكن مباحث الكهرباء بالمحافظة من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 160واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.