صور.. إصابة 18 فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مبنى بغزة

كتب : أحمد جمعة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، مبنى ثقافى غرب مدينة غزة يضم مكتبا للجالية المصرية، حيث دمرت طائرة حربية إسرائيلية مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية قرب دوار أبو حصيرة غرب غزة، والذى يضم مكتبا للجالية المصرية والمركز الثقافى المصرى.

وتسبب قصف طائرة إسرائيلية من طراز (إف 16)، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافى، فى إصابة 18 فلسطينيا.

وأكدت وزارة الصحة الصحة الفلسطينية وصول 18 إصابة بجروح مختلفة إلى مجمع الشفاء الطبى جراء الاستهداف الإسرائيلى.