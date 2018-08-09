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صور.. إصابة 18 فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مبنى بغزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:34 م
صور.. إصابة 18 فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مبنى بغزة قصف مبنى المسحال فى غزة
كتب : أحمد جمعة
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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الخميس، مبنى ثقافى غرب مدينة غزة يضم مكتبا للجالية المصرية، حيث دمرت طائرة حربية إسرائيلية مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافية قرب دوار أبو حصيرة غرب غزة، والذى يضم مكتبا للجالية المصرية والمركز الثقافى المصرى.

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وتسبب قصف طائرة إسرائيلية من طراز (إف 16)، مبنى مؤسسة سعيد المسحال الثقافى، فى إصابة 18 فلسطينيا.

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وأكدت وزارة الصحة الصحة الفلسطينية وصول 18 إصابة بجروح مختلفة إلى مجمع الشفاء الطبى جراء الاستهداف الإسرائيلى.

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ويشهد القطاع منذ أمس تصعيدا فى العمليات العسكرية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه أغار على 140 هدفا فى قطاع غزة منذ مساء أمس، بينها 20 فى ساعات صباح الخميس. 

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