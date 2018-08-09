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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
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سفير السعودية بأوتاوا: أعداد كبيرة من السعوديين غادروا كندا مؤخرا

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:09 م
سفير السعودية بأوتاوا: أعداد كبيرة من السعوديين غادروا كندا مؤخرا رئيس وزراء كندا
أ ش أ
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 قال السفير السعودى لدى كندا، اليوم الخميس، إنه يتم تقديم كل المساعدات اللازمة للمواطنين السعوديين فى كندا.

واعتبر السفير نايف بن بندر السديرى ، فى مقابلة مع قناة العربية، أن تصريحات رئيس وزراء كندا جاستن إيجابية، لكن المسألة تتطلب المزيد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السعوديين غادروا كندا.

وأشار إلى أنه تم نقل المرضى السعوديين فى كندا إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن عددهم قليل جدا، وقال إن قيادتنا دائما حريصة على المواطن السعودى مهما كانت وظيفته.

وأعلنت السعودية فى وقت سابق أنها طلبت من السفير الكندى مغادرة أراضيها وقررت استدعاء سفيرها فى كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ، ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكندى السابق جون بيرد ، اليوم الخميس ، على رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو أن يستقل الطائرة ويزور العاصمة السعودية الرياض ليحل الأزمة الدبلوماسية بعد تدخل كندا فى شؤون المملكة العربية السعودية.

وقال الدبلوماسى الكندى - فى تصريح ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن القيام بهذه الخطوة يصب فى مصلحة كندا وشعبها وعمالها ، موضحا أن التغريد على موقع تويتر بشأن السعودية لم يكن فى محله ، والأنسب فى السياسة هو أن يتحدث المسؤولون إلى بعضهم البعض وجها لوجه.

 


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