روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لضبط النفس ووقف التصعيد فى قطاع غزة

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دعت روسيا اليوم الخميس، الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى الى ضبط النفس ، وذلك على خلفية التصعيد فى قطاع غزة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - موسكو تعرب عن قلقها الشديد لهذا التصعيد الخطير، على خلفية التوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة.. وتدعو مرة أخرى الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس، واتخاذ الإجراءات من أجل استبعاد انتكاسات العنف مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

من جانبه ، طالب المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة.

وحمل المحمود - فى بيان اليوم الخميس- حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذى يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذى فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بالشعب الفلسطينى إلى مزيد من التوتر والمخاطر.

وجددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلان المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق الصواريخ ومقابلة الهدوء بالهدوء، فيما أطلقت المدفعية عدة قذائف فى أراض زراعية شرق مناطق وسط قطاع غزة دون إصابات.

وبحسب شهود عيان، فإن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة دون إصابات.