video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لضبط النفس ووقف التصعيد فى قطاع غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:02 م
روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لضبط النفس ووقف التصعيد فى قطاع غزة غارات إسرائيلية على غزة- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت روسيا اليوم الخميس، الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى الى ضبط النفس ، وذلك على خلفية التصعيد فى قطاع غزة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - موسكو تعرب عن قلقها الشديد لهذا التصعيد الخطير، على خلفية التوتر على الحدود بين إسرائيل وغزة.. وتدعو مرة أخرى الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس، واتخاذ الإجراءات من أجل استبعاد انتكاسات العنف مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

من جانبه ، طالب المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود المجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة.

وحمل المحمود - فى بيان اليوم الخميس- حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد الخطير الذى يشهده قطاع غزة، واستمرار الحصار منذ 11 عاما، والذى فاقم الأوضاع وطال كافة مستويات الحياة وما زال يدفع بالشعب الفلسطينى إلى مزيد من التوتر والمخاطر.

 وجددت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، بعد وقت قصير من إعلان المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق الصواريخ ومقابلة الهدوء بالهدوء، فيما أطلقت المدفعية عدة قذائف فى أراض زراعية شرق مناطق وسط قطاع غزة دون إصابات.

وبحسب شهود عيان، فإن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة دون إصابات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر فلسطينية: جماعة سلفية أطلقت الصواريخ على بئر سبع وأمن غزة يلاحقهم

تقارير ترجح تأجيل مباراة فى دورى أوروبا بسبب صواريخ غزة على جنوب إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة على حدود غزة

"BBC" تنحاز لإسرائيل وتحذف عنوانا حول غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة

منحة ألمانية لإعمار قطاع غزة بقيمة 13 مليون دولار

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار غزة

اخبار العالم




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة