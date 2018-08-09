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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:29 م
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رئيس حكومة إيطاليا يحذر من تسريع الانتخابات العامة فى ليبيا

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:26 م
رئيس حكومة إيطاليا يحذر من تسريع الانتخابات العامة فى ليبيا رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى
كتبت فاطمة شوقى
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أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى، أن "لليبيا أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، لأسباب تاريخية وجيوسياسية، فضلا عن أن طرق الهجرة التى تعبر ليبيا، تركز على إيطاليا"، كما جدد التحذير من أن تسريع إجراء الانتخابات العامة فى ليبيا، بدون ضمانات المصالحة بين الفرقاء السياسيين هناك لن يحقق الاستقرار.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد نوه كونتى فى آخر لقاء مع الإعلام قبل بدء العطلة الصيفية، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى استقبله فى البيت الأبيض نهاية الشهر الماضى، اعترف بحقيقة الأهمية الأساسية التى توليها إيطاليا إلى ليبيا. 

واعتبر رئيس الحكومة الإيطالية، أن الهدف يكمن فى "تحقيق الاستقرار فى ليبيا بحيث يتم إجراء الانتخابات المقبلة بضمانات كافية، ولا عجلة فى تسريع العملية الانتخابية لا يحقق الاستقرار، وينبغى الوصول إليها تدريجيا".


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ايطاليا

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