خصم 3 أيام لـ24 عاملا بالإدارة التعليمية بالشرقية لتركهم العمل قبل موعده

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مجازاة 24 من العاملين بالإدارة التعليمية بمشتول السوق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

شدد سعيد، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط فى العمل .

ذكر بيان أن لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على الإدارة التعليمية بمشتول السوق تبين عدم تواجد 24 من العاملين بالإدارة التعليمية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .