حبس مدرس ومدير مخازن إدارة بسوهاج 4 أيام لتزويرهما قبول أوراق 268 طالبا

قرر المستشار محمد أشرف، رئيس نيابة مركز دار السلام بسوهاج بإشراف المستشار أحمد عبد الباقى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج حبس معلم أ بمدرسة صناعية بدار السلام ومدير مخازن بالإدارة التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بتزوير قبول أوراق عدد 268 طالبا غير مقيدين بالصف الأول والثانى تمهيدا لتقدمهم لأداء الامتحانات .

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من العميد صلاح أبو سحلى مدير فرع جنوب الصعيد يفيد بضبط معلم أ بمدرسة الثانوية الصناعية بدار السلام ومدير مخازن بإدارة دار السلام التعلمية لقيامهما بتزوير استمارات بيانات عدد من الطلاب غير المقيدين بمدارس الثانوية الصناعية تمهيدًا لتقدمهم لأداء الامتحانات.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام “محمد .ع.أ” معلم أول بإحدى مدارس الثانوية الصناعية بمنطقة دار السلام بمحافظة سوهاج و”فتحى .ع.ب” ومدير مخازن الإدارة التعليمية بدار السلام، مقيمان بمحافظة سوهاج بالتلاعب والتزوير فى استمارات بيانات الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم الصنايع ممن ليس لهم الحق فى آداء الامتحانات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بدار السلام وذلك بإضافة ( 268) طالبا لم يؤدوا الامتحانات بالصف الأول والثانى الثانوى الصناعى وغير مقيدين بالمدرسة ولا توجد أسماؤهم بنتائج الأعوام السابقة وإدراجهم ضمن المتقدمين لامتحانات الدبلوم لعام 2018.

وتأكد ذلك بسؤال أعضاء لجنة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بدار السلام وبسؤال أحد أولياء أمور الطلاب قرر بقيام المتحرى عنه الثانى بالتحصل منه على مبلغ 5 آلاف جنيه نظير إدراج ابنه لأداء امتحان الدبلوم لعام 2018 على الرغم من حصوله على الشهادة الإعدادية عن العام الدراسى 2016/ 2017، وباستدعاء المذكورين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وجمع المعلومات اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المُشار إليه مقابل حصولهم على مبالغ مالية ما بين (5,000) جنيه إلى (10,000) جنيه من كل طالب تقاسموها فيما بينهم، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها والفساد الوظيفى بشتى صورها .