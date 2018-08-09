حبس عاطلين شكلا عصابة لسرقة الفيلات بمدينة الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة الفيلات الفارهة بالشيخ زايد، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة التكميلية حول الواقعة.

كشفت التحريات التى تسلمته النيابة أن المتهمين يرتديان ملابس خاصة بعمال توصيل الطلبات تابعين لصيدلية شهيرة لإبعاد الشبهة عنهما.

وردت معلومات للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تفيد بتورط عاطلين فى سرقة عدد من الفيلات الفارهة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما أدوات تستخدم فى السرقة، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد محضرًا بالواقعة، وأحال المتهمين إلى النيابة للتحقيق.