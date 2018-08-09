حبس راكبة من باراجوى ضبطت بحوزتها 2 كيلو "هيروين" بمطار القاهرة

قررت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، بحبس راكبة من باراجوى 4 أيام على ذمة التحقيق ضبطت بحوزتها 2 كيلو من مخدر "الهيروين" داخل مطار القاهرة.
كانت أجهزة الأمن بمطار القاهرة تمكنت من محاولة تهريب 2 كيلو من مخدر "الهيروين"، كانت مع راكبة من باراجوى أخفتها بين طيات الملابس فى حقائبها لدى وصولها من البرازيل عبر أثيوبيا لتسليمها لتجار المخدرات وبيعها للمدمنين.
البداية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة اشتبه رجال الأمن فى حقائب الراكبة المتهمة، عند وضعها على جهاز الكشف بالأشعة تبين وجود مخدرات بداخلها فتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة التى قررت حبسها.
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بواسطة:
عبد الحميد
الناس دى فاكرانا ايه!!!!
تقريبا يعتقدون أنه لا توجد أجهزة متطورة تستطيع تمييز مابداخل الحقيبة بدقة عالية مهما كان صغيرا .. فى زمن تستطيع الأجهزة فى المطار الاطلاع على بيانات جواز السفر بدون اخراجه من جيبك ومعرفة كم بطاقة ائتمانية تحمل بل وأرقامها وبياناتها وهى بداخل محغظتك ومعرفة وعد كم ورقة نقود تحملها من على بعد مترين أو ثلاثة .. أعتقد أن الكثيرون مازالوا بجهلون كيف أصبحت السكانرز وقارئات الشرائح الالكترونية وغيرها فى تطور (يومى) .