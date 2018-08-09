تكريم لاعب المنتخب لسباحة الزعانف الأسبوع المقبل لإنجازه فى بطولة العالم

الإسماعيلية - السيد فلاح و جمال حراجى

قرر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية التواصل مع اللاعب علاء الدين عبد العزيز، بطل منتخب مصر لسباحة الزعانف ودعوته خلال الأسبوع المقبل للقائه بمكتبه لتكريمه وتهنئته، لحصوله على المركز الرابع فى بطولة العالم العشرين لسباحة الزعانف فى سباق 6 كم بالبحر، والتى أقيمت فى صربيا بلجراد فى الفترة من 14 إلى 23 يوليو 2018.

وحصل اللاعب علاء الدين عبد العزيز على هذا المركز متصدرًا العديد من أبطال العالم فى مثل هذه السباقات من اليونان وصربيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتركيا وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.