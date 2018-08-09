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الخميس، 09 أغسطس 2018 05:31 م
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الملك سلمان يصدر قرارا باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:13 م
الملك سلمان يصدر قرارا باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج الملك سلمان
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 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوى شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) ، أن الأمر يأتى فى سياق الدعم المتواصل والاهتمام البالغ الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية وتقديرا منه للتضحيات الكبرى التى يقدمها أبناء الشعب الفلسطينى ، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى يستحق كل الدعم والمؤازرة والتقدير.

ووجه الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على هذا القرار الذى يجسد معانى الأخوة والمحبة الإسلامية فى أبهى صورها لإخوانه وأبنائه من ذوى شهداء الشعب الفلسطينى الشقيق.

 

 


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