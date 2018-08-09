المتهم بالنصب على مستخدمى ماكينات الصرف الآلى: أستهدف المسنين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بالنصب على المترددين على ماكينات الصرف الآلى، والاسيتلاء على نقودهم بالدقى، أنه يستهدف الضحايا من المسنين، وخاصة من أصحاب المعاشات، الذين يفتقدون إلى القدرة على التعامل مع ماكينات الصرف الآلى، حيث يعرض عليهم مساعدتهم فى صرف النقود، ثم يدعى وجود عطل بالبطاقة الخاصة بهم، ويستغل انشغالهم ويستبدلها ببطاقة أخرى بعد حصولها على الرقم السرى.

وأضاف المتهم أنه ارتكب تلك الحيلة عدة مرات، فى مناطق متعددة بالجيزة، مؤكدا أنه يعمل بمفرده، بعد أن ذكر القائمون بضبطه أنه كان بصحبته شخصان آخران.

وتم ضبط المتهم بعد محاولته النصب على موظف بالمعاش فى الدقى، وإيهامه للضحية بمساعدته فى صرف النقود، حيث فوجئ الموظف بالمتهم يستبدل بطاقة الصرف الخاصة به، بعد حصوله منه على الرقم السرى، فاستغاث بفرد الشرطة المعين خدمة لتأمين البنك، وتم ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقى، ومعاونه النقيب أحمد فاروق بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.