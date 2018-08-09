القبض على7 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 7 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 7 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " سمير.ي.ن"26 عاما مقيم المرج القاهرة و"جمال.و.ح"45 عاما مقيم نفس العنوان و"عيد.ح.م"43 عاما مقيم دائرة مركز الاسماعيلية و"هانى.ي.م"37 عاما مقيم بلبيس شرقية و"محمود.ف.ح"27 عاما مقيم منيا القمح شرقية و"حمزة.ع.س"24 عاما مقيم الزقازيق شرقية و"عصام.ع.م"37 عاما مقيم زفتى غربية .

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.